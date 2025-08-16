Talento africano para Lleida

El CB Pardinyes ha firmado un acuerdo de colaboración con el Guediawage Basket Academy (GBA) de Dakar que le permitirá traer a Lleida jugadores senegaleses con talento y futuro, bien para integrar sus propios equipos o abrirles las puertas para que hagan carrera en categorías superiores. El acuerdo lo han firmado los presidentes de ambos clubes, Pere Roqué y Mamadou Pathé Keita, y no tiene una fecha de caducidad. “La duración se irá viendo y el acuerdo se mantendrá mientras las dos partes estemos de acuerdo”, explicaba el dirigente leridano.

En virtud de este acuerdo el CB Pardinyes se compromete a becar a jugadores o jugadoras del club de Dakar, que tiene a sus equipos masculino y femenino en la máxima categoría senegalesa, para que sigan su formación deportiva en Lleida. También se les facilitará alojamiento a través de familias de acogida que se harán cargo de la manutención y la escolarización de los deportistas.

“La idea salió del coordinador del club, Josep Maria Torres, que hace años que colabora con ellos y suele viajar a Dakar”, explicó Roqué. “Nos parece un proyecto interesante y desde nuestro club pueden dar el salto a equipos de la máxima categoría. Ya hemos traído a uno, Khalifa Gaye, que estos dos últimos años ha estado en el Badajoz. Además, durante el año recogeremos material deportivo y se lo haremos llegar”, añadió.

El club leridano también facilitará las pruebas médicas necesarias para certificar que los los y las deportistas que vengan a Lleida son aptos para la práctica competitiva. Una vez superadas se incorporarán a los equipos formativos del CB Pardinyes que les correspondan para que continúen su proceso formativo compitiendo en las Ligas de la Federación Catalana. Desde el club leridano también se hará formación técnica a los entrenadores del GBA a través de sesiones en línea. También en verano, el club de Dakar organizará campus de entrenamiento a los que asistirán técnicos del Pardinyes.

“Hay mucho talento allí”, corrobora Torres. “La primera vez que fui fue en 2017 o 2018 y hemos seguido en contacto. Voy periódicamente para ayudar a sus entrenadores”. Añade que “son jugadores y jugadoras con muy buena condición física y de este contacto salió la idea de firmar un convenio que será positivo para los dos clubes. Si alguno de los jugadores de allí creemos que tiene potencial, le daremos una beca para que pueda seguir aquí su formación deportiva y académica”, afirma. “Aquí pueden formarse y si vemos que tienen potencial les ayudaremos a ir a clubes acordes al mismo”, concluyó.