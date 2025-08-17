El Atlètic Lleida empata en el test en Barbastro

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ barbastro ❘ El Atlètic Lleida firmó ayer un empate (1-1) en Barbastro, en un nuevo amistoso de pretemporada con el que los de Gabri Garcia siguen preparando su estreno en la Segunda RFEF. Fue un duelo intenso, de gran exigencia física y en el que el equipo leridano dio una buena imagen, dominando gran parte del encuentro, en el que se adelantó en la primera mitad. Pero en la recta final del duelo, en un remate de cabeza en una de las escasas ocasiones claras de que dispuso, el Barbastro anotó el 1-1 que ya fue definitivo.

El encuentro ya comenzó con un ritmo alto entre dos rivales que se encontrarán en la Liga, ya que ambos compiten en el Grupo 3 de Segunda RFEF. El Atlètic Lleida salió al campo con mucha intensidad, con una presión alta que tenía como objetivo recuperar el balón pronto y generar jugadas ofensivas. En esta primera parte Marcel Samsó tuvo que ser sustituido al sufrir una dislocación del hombro.

El Atlètic Lleida encontró el premio a su dominio al filo de los 20 minutos de juego. En una acción de estrategia Agüero pasó a Moró, que asistió a Guivanni para que anotara el 0-1. El equipo de Gabri Garcia pudo haber marcado más goles, pero no acertó en el remate o en el último pase y con este 0-1 se llegó al descanso.

En la segunda parte el equipo leridano mantuvo el control del juego y buscó con insistencia ampliar el marcador, ante un Barbastro que se estiró en busca del empate, pero que no encontraba la manera de superar a la ordenada defensa del Atlètic Lleida. A falta de un cuarto de hora llegó el 1-1 con el que acabó el partido.