España se hunde en la segunda parte y vuelve a perder ante Francia

España perdió ayer de nuevo ante Francia (78-73) en su cuarto partido de preparación hacia el Eurobasket 2025 (tres derrotas y una victoria), en un encuentro que dominó hasta el último cuarto, en el que sucumbió ante los galos, guiados por el público de Bercy, en un encuentro marcado por el debut de Isaac Nogués y las posibles lesiones de Alberto Abalde y Mario Saint-Supéry, que se suman a las molestias ya conocidas de Darío Brizuela, Alberto Díaz y Santi Aldama.

España implantó una defensa muy agresiva, con sus jugadores muy activos en líneas de pase, tratando de igualar el nivel físico de la selección francesa, que también contó con las bajas a última hora de Zaccharie Risacher y Vincent Poirier, que incluso podría perderse el Eurobasket por problemas en su rodilla derecha, además de la novedad de Isaia Cordinier, ya recuperado.

Bajo la premisa de robar y correr al contrataque, los de Scariolo apostaron por jugar en estático con situaciones de bloqueo directo para Willy Hernangómez, que se mostró como una gran solución para sacar rédito en la pintura, cargando con dos personales a Mam Jaiteh, uno de los hombres grandes de Francia. España dominó los dos primeros cuartos (12-21 y 16-23) pero se hundió en los dos siguientes (30-20 y 20-9).