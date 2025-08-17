Plácido estreno de Liga

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

❘ palma de mallorca ❘ El FC Barcelona arrancó la defensa del título con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que se quedó con dos futbolistas menos poco antes del descanso. Los pupilos de Hansi Flick no sufrieron y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol que no supieron aprovechar.

Ese ritmo provocó que la igualdad durara muy poco en el marcador con sus dos estrellas, Lamine Yamal y Raphinha, como protagonistas de la primera acción de gol de la temporada. Un centro dibujado con escuadra y cartabón del canterano dejó completamente solo al brasileño, que remató de cabeza a placer ante la pasividad de la defensa bermellona.

El Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Muriqi desaprovechó las dos ocasiones al no disparar tras un centro de Mojica y rematar al muñeco en un mano a mano con Joan Garcia. El guardameta, que fue inscrito de madrugada, tuvo un debut plácido que a punto estuvo de truncarse en el calentamiento, cuando se hizo daño en su mano izquierda y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Barça, pero finalmente pudo disputar sus primeros minutos en Liga con la camiseta azulgrana.

A los 20 minutos de juego llegó la polémica. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero José Luis Munuera no paró el juego a pesar de que la jugada continuaba en la zona donde estaba el futbolista andaluz y Ferran anotó el segundo desde fuera del área. La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos porque consideraban que el colegiado debía detener el juego, lo que desembocó en una tarjeta amarilla a Morlanes que le costaría muy cara minutos más tarde.

En una internada de Lamine desde la banda derecha, el centrocampista bermellón realizó una entrada que terminó con la segunda amarilla y la primera expulsión de la tarde. Ya totalmente fuera del partido, el cuadro mallorquín intentó reconectarse al partido con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi en un balón dividido puso sus tacos a la altura de la cabeza de Joan Garcia e hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran el choque con nueve tras la revisión del VAR. Quien pudo ver también la roja directa al borde del descanso fue Raphina al entrar con las dos piernas por detrás a Mateu Jaume, pero el árbitro consideró que la acción debía terminar con tarjeta amarilla.

La segunda mitad fue mucho más tranquila que la primera, a pesar de que el dominio culé fue absoluto y pudo marcar el tercero en repetidas ocasiones, pero Leo Román se lució para evitar que la sangría fuera a más, con la inestimable ayuda de los palos, que repelieron dos remates de Raphinha y Olmo. Tras muchos intentos, Lamine se sacó de la chistera un zapatazo marca de la casa con efecto a la escuadra para cerrar la primera victoria de la temporada para el vigente campeón.

Hansi Flick: “Hemos jugado al 50% y esto no me ha gustado”

Pese a ganar, Hansi Flick no se mostró nada satisfecho con el partido de sus jugadores. “No me ha gustado el partido. Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido. Después del 0-2 y de las dos tarjetas rojas, el equipo ha jugado al 50%. Tengo que hablar de ello, no me ha gustado”, reiteró el alemán, que añadió: “tenemos que controlar el balón y el juego, pero también debemos marcar. Esto es lo que puedo decir: no podemos jugar al 50 o 60% contra nueve jugadores”. Sobre el polémico 0-2, Flick comentó que “siempre digo a mi equipo que tenemos que jugar hasta que el árbitro pare el partido”.