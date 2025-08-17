Primera victoria en casa

Publicado por PAU OSORIO Creado: Actualizado:

❘ Mollerussa ❘ El Mollerussa consiguió ayer el primer triunfo de su pretemporada tras imponerse con un solitario tanto de Franki al Vilafranca, de Lliga Elit (1-0). Los de Kiku Parcerisas hicieron valer su categoría superior y fueron los claros dominadores en un choque de ritmo intenso que se definió con un tanto del central en los minutos finales.

En la primera mitad, el nivel de los del Pla d’Urgell fue incontestable. Parcerisas pedía intensidad desde la banda y los suyos respondían en el terreno de juego ahogando al Vilafranca. Nada más comenzar el partido, en el minuto 3, una gran jugada colectiva del Mollerussa terminaba con un centro desde la banda diestra de Echevarria que Joel Porté, a puerta vacía, no pudo materializar. Los leridanos dominaban la posesión y, aunque, intentaron doblegar a su rival a base de juego asociativo, la más clara del primer tiempo llegó desde el balón parado. Fue en una falta lateral colgada por Porta que Àlex Sanz remató al travesaño. No obstante, la igualdad no se rompió en los primeros 45 minutos y el partido llegó al descanso con empate a cero.

En la reanudación bajó la intensidad del choque. Aun así, el Mollerussa seguía dominando y generando peligro. Pese a no encontrar portería, los locales no se rindieron y en los últimos minutos obtuvieron su recompensa, abriendo el marcador con un gran cabezazo de Frankie tras un córner (1-0). Con este tanto, el Mollerussa terminó imponiéndose en el partido y consiguió su primera victoria de la pretemporada.

Tras el partido, el técnico local, Kiku Parcerisas, aseguró que “el equipo cada vez está mostrando más cosas. Hemos generado muchas ocasiones, pero la pelota no quería entrar. Al final, el tanto ha venido desde un córner; cosas de la pretemporada”, concluyó.