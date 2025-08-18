España gana el bronce en el Eurohockey de Alemania

Las jugadoras de España, ayer en el podio tras conquistar la medalla de bronce en el Europeo. - EFE

La selección española femenina de hockey sobre hierba ganó ayer a Bélgica en los penaltis del encuentro por el el tercer y cuarto puesto del Eurohockey 2025 de Mönchengladbach, en Alemania, con lo que se colgó la medalla de bronce, la misma medalla que conquistó el sábado el equipo masculino. El oro fue para Países Bajos, que ganó 2-1 a Alemania.

En un partido igualado que terminó sin goles durante el tiempo reglamentario, España encontró en su guardameta Clara Pérez la heroína de la tarde, después de que detuviese cuatro lanzamientos de la tanda, incluidos dos ‘stroke’, y el definitivo en la muerte súbita.

En una desacertada tanda, Laia Vidosa marcó el único tanto español para igualar a uno a las belgas. Ya en la muerte súbita, Paula Jiménez acertó y Clara Pérez detuvo el intento de la selección de Bélgica para certificar el puesto en el podio de la selección española.

España regresa por tanto con dos medallas de bronce del Eurohockey 2025, ya que la selección masculina también la logró el sábado al imponerse por 2-0 a Francia.