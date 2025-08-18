Ya se conoce el calendario de la ACB: el Hiopos Lleida iniciará la liga contra el Breogán en el Barris Nord

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida se enfrentará en la primera jornada de su segunda temporada en la ACB al Río Breogán, según el calendario que se ha dado a conocer este lunes, y lo hará con el Barris Nord como escenario, el 4 o el 5 de octubre. Uno de los grandes duelos para los burdeos se vivirá ya en la segunda jornada, con el desplazamiento al Palau Blaugrana para enfrontarse al Barça.

El Hiopos Lleida finalizará la liga regular el 28,29 o 30 de mayo en la pista del UCAM Murcia y el último partido en casa será, el fin de semana anterior, contra el MoraBanc Andorra.

En la última jornada de la primera vuelta, la decimoséptima, se unificarán los horarios de los encuentros cuyos resultados tengan incidencia en la clasificación para la Copa del Rey, advierte la Liga Endesa, que precisa que ocurrirá lo mismo en la última, la trigésima cuarta, para los que puedan influir en la confección de las eliminatorias por el título y en el descenso.

Por otro lado, los equipos que disputen la final de la Curocopa y de la FIBA Europe CUP jugarán su encuentro de la vigésima octava jornada el martes 5, el miércoles 6 o el jueves 7 de mayo.

Asimismo, los que accedan a la fase final de la Liga de Campeones jugará su encuentro de la trigésima jornada el martes 28, miércoles 29 o jueves 30 de abril, mientras que los que se clasifiquen para la fase final de la Euroliga disputarán su partido de la trigésima tercera jornada el miércoles 27 de mayo.

La fase por el título de la Liga Endesa empezará el martes 2 de junio y acabará la campaña entre el 22 y el 28 de junio, dependiendo de los partidos que sean necesarios para resolver las semifinales y la final.