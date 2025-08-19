El Lleida Handbol comenzó ayer a trabajar en el pabellón del Inef para preparar su estreno en la División de Honor Oro femenina, la segunda a nivel estatal a la que accedió la pasada temporada después de ganar de forma brillante la fase de ascenso en Zaragoza. El equipo, que seguirá dirigiendo Iban Raigal, arranca con la ilusión por bandera. “Este año más que nunca”, reconoce el técnico, que asegura que “es un reto nuevo, una categoría nueva para todos, para el club, para mí mismo y para todas las jugadoras, aunque una de las incorporaciones venga de la División Élite. Esto supone una ilusión inmensa”.

Raigal no esconde que el reto será la permanencia. “El primer objetivo tiene que ser competir a tope para ver dónde está nuestro nivel, pero siempre el primer año después de un ascenso es intentar mantener la categoría, que ya es muy costoso”, indicó.

Para ello el club ha mantenido el bloque del ascenso con un par de retoques, si bien la carpeta de fichajes aún no está cerrada y no se descarta que llegue otra incorporación. De momento las caras nuevas son dos laterales diestras, Claudia Moreno, que llega del Valladolid de la máxima categoría, y Agnès Grau, del Amposta. Continúan de la pasada campaña las porteras Edurne González y Lara Perís, reforzadas por la juvenil Romaisa Bakchich, las extremos Marina Graell, Minerva Soto, Merli Baró y Valentina Bastarrica, las pívots Carmen Esparza y Jone Hijosa, las centrales Henar Martínez y Alicia González, la especialista defensiva Aiora Orexa y la lateral Cati Casasola.

“Con lo que tenemos podemos competir porque hemos reforzado las dos posiciones donde éramos más débiles”, comentó el técnico del Lleida Handbol, que destacó la implicación de las jugadoras para seguir en el proyecto. “Muchas han hecho un esfuerzo para quedarse a pesar de tener ofertas para jugar fuera. Quizás me faltaría un fichaje más, pero de momento confiamos con lo que tenemos y creo que tenemos un equipo para luchar para seguir en la categoría”, sentenció.