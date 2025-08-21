Cameron Krutwig: “Estoy emocionado por la ocasión de jugar en la ACB”

Cameron Krutwig abrió ayer el capítulo de las presentaciones, un acto que calificó de déjà-vu por su regreso a Lleida dos años después de su estreno. Aseguró estar “muy emocionado”, tanto por regresar al Barris Nord como por la posibilidad de debutar en la Liga ACB, “una de las mejores Ligas del mundo”, señaló. “Estoy muy emocionado por volver, por sumarme otra vez al equipo y tener la oportunidad de jugar en la ACB y aceptar este desafío. Para mí era un reto personal volver aquí, así que acepto el desafío y trabajaré cada día para intentar dar la mejor versión de mí mismo”, indicó el pívot de Illinois.

También dijo que conocer al cuerpo técnico “es una ventaja para mí”, y añadió: “tengo un esquema bastante claro de lo que Gerard (Encuentra) quiere de mí y dónde encajo mejor. Es una gran ventaja llegar y saber qué esperan de ti, así que intentaré jugar para el equipo y ser importante en defensa”.

Por su parte, Joaquín Prado, director deportivo del club, aseguró que “estamos muy convencidos de la idoneidad del fichaje de Cameron. Nada más acabar la temporada teníamos decidido que era un jugador que queríamos volver a tener con nosotros”, y destacó que “nos va a dar muchísimas cosas. Es un jugador especial ofensivamente, que hace mejores a sus compañeros y tiene una característica muy importante, y es su hambre y su motivación por debutar en la Liga ACB y. Estamos convencidos de que está preparado para dar el paso”, aseveró.

En cuanto al pívot que falta para completar las doce fichas de la plantilla, Prado dejó claro que “sabemos qué tipo de jugador queremos, pero no será fácil de encontrar porque queremos que nos cubra diferentes carencias que puedan suceder a lo largo de la temporada. Es la última pieza del puzzle y tiene que hacer que todo encaje, pero no tenemos ninguna prisa”, señaló.

Por otra parte, James Batemon llegó ayer a Lleida un día más tarde de lo previsto por culpa de la cancelación que sufrió este pasado martes uno de los vueltos debido a una tormenta eléctrica. El escolta estadounidense pasará revisión médica entre hoy y mañana y el lunes ya iniciará la pretemporada con el grupo.