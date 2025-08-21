El Atlètic Lleida ficha a Aldo One, el jugador 150 de la historia del club

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida ha cerrado el fichaje del defensa central camerunés Aldo One, que se convierte en el futbolista número 150 en vestir la camiseta del club desde su fundación en 2019.

Steve Aldo One, nacido en Yaundé hace 30 años, atesora una amplia trayectoria en el fútbol español. Llegó a España a los 10 años y comenzó en la cantera del Poblense antes de recalar en la base del Mallorca. Después militó en el filial del Deportivo de La Coruña, aunque debutó con el primer equipo en Primera división jugando los 90 minutos del partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. También ha jugado en el Salamanca, AE Prat y CE L’Hospitalet, club del cual llega al Atlètic Lleda.

Con la incorporación de Aldo One, que ayer ya se entrenó bajo las órdenes de Gabri García, la plantilla azul queda prácticamente definida para su debut en la Segunda Federación, aunque no se descarta hacer alguna incorporación más de última hora. El equipo leridano afronta esta semana dos nuevos amistosos, mañana ante el Barça Atlètic y el domingo frente al CD Tudelano, ambos fuera de casa.