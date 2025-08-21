El Balears, rival del AEM

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Balears volverá a ser el rival del AEM en la primera ronda de la Copa de la Reina, igual que ocurrió el pasado año cuando las aemistas acabaron superando al conjunto mallorquín en la tanda de penaltis. El equipo leridano se jugará el pase a la siguiente ronda a partido único en tierras insulares y la fecha de su disputa será entre el 9 y el 11 de septiembre. El sorteo de la primera eliminatoria tuvo lugar ayer en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas entrando en el bombo un total de 32 equipos pertenecientes a Primera, Segunda y Tercera RFEF.

El AEM, que la pasada temporada hizo historia al alcanzar por primera vez la tercera ronda, intentará repetir o superar el reto en esta campaña. En el anterior curso, el conjunto dirigido entonces por Rubén López superó en primera instancia al Atlètic Balears en los penaltis. Después, en segunda ronda, el AEM dio la gran campanada al eliminar al Espanyol de la Liga F por 1-2. Y en la tercera eliminatoria, el rival de las leridanas sería el Villarreal que acababa de descender de la máxima categoría. Los penaltis esta vez fueron esquivos para las leridanas y, tras empatar (1-1) al final de la prórroga, el conjunto castellonense superó la eliminatoria en la tanda de penaltis (2-3).

El técnico del AEM, Joan Bacardit, admitió que “el equipo y el propio club estamos interesados en llegar lo más lejos posible en la Copa. Jugaremos tras enfrentarnos al Cacereño en la primera jornada y el resultado que hagamos en este partido condicionará. Al Balears le tenemos el máximo respeto”.