La permanencia como objetivo

El equipo femenino del Alpicat empezó ayer la pretemporada al completo, aunque Irache Candal no se entrenará hasta el lunes. - ANIOL MORAL

El equipo femenino del HC Alpicat empezó a preparar ayer su regreso a la OK Liga dos temporadas después de vivir su primera experiencia. Esta vez confían en mantener la categoría, el gran reto que se marca el equipo dirigido por Mats Zilken, que seguirá alternando este cargo con el de jugador del equipo masculino. “El objetivo es salvarnos, todo lo que pueda venir después será súper bienvenido”, señaló.

Para ello ha mantenido todo el bloque del ascenso con tres refuerzos, una circunstancia que no ocurrió en su primera temporada en la máxima categoría. “Para mí fue un error no fichar entonces”, reconoció Zilken, que tenía claro esta vez que era preciso reforzarse. “Este año la situación era un poco diferente porque ya éramos siete jugadoras de pista y con la retirada de Pati Miret había dos plazas por cubrir. Tenía muy claro que quería seguir con el mismo bloque de la temporada pasada, pero también necesitaba un par o tres fichajes que nos dieran un plus extra, y creo que lo hemos logrado”, explicó.

El Alpicat ha incorporado a la portera juvenil de Ponferrada Ariana García, y a otras dos jóvenes con proyección, Claudia Sanjurjo, que llega del Bembibre de OK Liga, y la argentina Lourdes ‘Luly’ Lampasona, que la pasada campaña jugó en el el Turquel portugués. Siguen en el proyecto Irache Candal, Mireia Coll, Martina Juncà, Maura Santó, Joana Folch, Ona Moreno y Arantxa González.

La presidenta del club, Meri Mata, destacó la juventud del equipo, pero aseguró que “ya saben qué se cuece en la OK Liga y mentalmente están más preparadas que hace dos años”.

El duelo de la Lliga Catalana ante el Vila-sana se jugará en La Seu

El Alpicat disputará un mínimo de cuatro amistosos durante la pretemporada, que podrían ser más en caso de pasar a la Final Four de la Lliga Catalana. El equipo de Mats Zilken se estrenará el día 28 de agosto en la pista del Vilafranca, de Nacional Catalana, y el primer fin de semana de septiembre disputará un torneo en La Seu d’Urgell. Allí se medirá primero al Vila-sana, el día 6, un partido que será valedero para la Lliga Catalana. Inicialmente estaba programado para el 30 de agosto, pero el club del Pla d’Urgell solicitó aplazarlo dado que no empezaba a entrenar hasta el 1 de septiembre.

El día 7 jugará contra el Girona, de Nacional Catalana, y el último test importante antes de arrancar la OK Liga será el 11 de septiembre en la pista del Cerdanyola, de OK Liga. Zilken ha previsto algún amistoso más contra juveniles masculinos del propio club.