Melvin Ejim se fija el objetivo de "causar un impacto" en el Hiopos Lleida

El Hiopos Lleida ha presentado este jueves al ala-pívot Melvin Ejim, que se incorpora al club ilerdense con el objetivo de "causar un impacto en el juego y la ciudad", y "ayudar al equipo" con un rol diferente al que tenía hasta la pasada campaña en el Unicaja. El jugador canadiense ha destacado en la sala de prensa del Barris Nord que se ha sentido "muy valorado" por el club desde el primer momento. Además, cree que puede aportar "energía, mentalidad, dureza y trabajo duro", y está dispuesto a poner sus cualidades al servicio del grupo. "Mi mentalidad es cómo puedo ayudar a ganar al equipo: qué necesitan de mí y qué puedo aportar", ha afirmado.

Una de las claves de su fichaje por el Lleida es el protagonismo y liderazgo que tendrá en el equipo esta temporada: "Sabía que si venía aquí tendría un rol diferente del que vengo teniendo en los últimos dos años".

El jugador expresó su motivación por vivir como local el ambiente "increíble" que se vive en el Barris Nord jornada tras jornada. De hecho, ya ha notado el calor de la afición ilerdense en estos primeros días en la ciudad, según ha reconocido.

Por su parte, el director deportivo del Hiopos Lleida, Joaquín Prado, ha valorado muy positivamente el fichaje de Ejim, pues muestra "la ambición" del equipo sin olvidar "el objetivo de la permanencia". Además, ha destacado que la incorporación del jugador "es una muestra de la confianza de Melvin hacia el proyecto".

