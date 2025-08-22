Catalunya, con 3 leridanos, planta cara a Portugal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Catalunya, integrada entre otros por tres leridanos, Jordi Badia, del Pons Lleida, y Aleix Marimon y Sergi Folguera, ambos del Calafell, demostró ayer que puede competir de tú a tú ante las mejores selecciones del mundo después de caer por la mínima (3-4) ante una de las más potentes del continente, Portugal, en la jornada inaugural de la Golden Cat, que se disputará en Cerdanyola hasta el domingo.

El combinado catalán salió de inicio con Gerard Camps en la portería junto a Jordi Badia, Marc Carol, Marc Julià y Marc Coy. Tras unos primeros minutos de tanteo, los lusos inauguraron el marcador gracias a un gol de clase de Gonçalo Alves, que con un giro se deshizo de sus rivales antes de batir a Camps.

Catalunya reaccionó rápido y Aleix Marimon empujó a la red un rechace del meta portugués a remate de Julià. Portugal, que está preparando el Campeonato de Europa en el que ejercerá de anfitrión, volvió a tomar ventaja gracias a un gol de José Miranda, pero Marc Julià, con un gol antológico, restableció las tablas al descanso. Al poco de comenzar, el exlistado Xavier Aragonés, ahora en el Noia, ponía por primera vez en ventaja al combinado catalán, que no pudo aguantar el empuje de Portugal, que en apenas cinco minutos le dio la vuelta al luminoso con tantos de Miranda y Rocha. Catalunya lo intentó hasta el final, pero no logró arañar un punto pese a tener varias ocasiones, un par de ellas de Folguera y Marimon.

En el otro partido del grupo, la Francia liderada por los hermanos Di Benedetto, que será el rival hoy de Catalunya (20.30), vapuleó a Italia por 0-9 y se sitúa líder gracias a su mejor average.

En la categoría femenina, Catalunya, sin ninguna representante leridana –Elsa Salvanyà, del Vila-sana, tenía que estar pero quedó fuera al ser convocada por España para jugar el Europeo–, arrancó un valioso empate ante Portugal, mientras que Alemania se impuso 3-1 a Francia.

❘ mollerussa ❘ Mollerussa y Juneda disputaron este miércoles el primer amistoso de pretemporada, un duelo en el que los del Pla, que jugaban en casa, golearon por 5-1, demostrando su condición de nuevo equipo de Nacional Catalana ante un rival que la próxima temporada militará en Primera tras su brillante ascenso de este año. Fue más un partido de entrenamiento, con tres partes en lugar de las dos habituales. Por el Mollerussa marcaron Joan Marc, Miquel Serret y Joan Ramon Serret, este por partida doble, además de un autogol rival, y por el Juneda lo hizo Àlvar Mongrell.

❘ lleida ❘ El Pons Lleida se estrena hoy (21.00) en la pretemporada recibiendo en el Onze de Setembre al Shum Maçanet, un recién ascendido a la OK Liga, un partido que servirá para inaugurar la XXI Lliga Catalana, cuya fase final se disputará en el coliseo leridano a mediados de septiembre. Edu Amat podrá contar con todos sus efectivos a excepción de Jordi Badia, que está disputando la Golden Cat (ver central). “Es el único partido de la competición que jugamos en casa y será importante sacar los tres puntos. Somos conscientes de que el rival lleva una semana más de preparación, pero creo que con los días que llevamos entrenando son suficientes para afrontarlo con garantías”, señaló el técnico.