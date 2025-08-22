La UEFA permite al Barça abrir la Champions como visitante

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La UEFA ha aceptado la petición del Barcelona de jugar la primera jornada de Champions como visitante, según avanzó Catalunya Ràdio. El Barça gana así tiempo para tener listo el estadio en el que juegue como local, ya sea en el Camp Nou, que todavía no tiene permiso de apertura, o en el Estadi Olímpic, la alternativa que baraja. Por otra parte Jules Koundé dijo ayer durante su presentación que la Champions “es un objetivo” aunque no “una obsesión”.