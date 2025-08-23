Cuatro leridanos, al Mundial: Competirán en el certamen de descenso esprint en la República Checa

Cuatro leridanos, todos ellos del Sícoris Club, competirán del 18 al 21 de septiembre en el Mundial de descenso esprint de piragüismo, que tendrá lugar en el canal de aguas bravas de Ceske Budejovice, en la República Checa. Los cuatro palistas fueron seleccionados después en el Campeonato de España celebrado el pasado fin de semana en Sabero. Se trata de Alba Oronich y Xavi Miralles, que competirán en K1, y Alan Padilla e Iker Jiménez, que lo harán en canoa, tanto individual como en patrullas, donde harán dúo.

Es precisamente el C2 el que tiene más posibilidades de alcanzar un mejor resultado, aunque el podio es casi imposible. “Entrar en la final de patrullas es el gran objetivo que nos marcamos y alcanzar un Top 5 sería genial, ya que las medallas están muy caras. No obstante, es un objetivo que hace dos años era impensable”, asegura Padilla, que lamenta la falta de recursos que sufre esta especialidad de las aguas bravas en comparación con el eslalon, en la que España es una potencia internacional. “Al no ser un deporte olímpico no hay tantos recursos, sobre todo económicos. Los que se dedican al eslalon viven de ello, mientras que en descenso es todo lo contrario, tenemos que trabajar nuestras ocho horas y luego entrenar, que se convierte como un hobby”, apunta Padilla, que afrontará su séptimo Mundial. Xavier Miralles, por su parte, tomará parte en su decimocuarto Mundial a sus 40 años, y explicó que objetivo en Ceske Budejovice “es entrar en el Top 30. Pensar en una final está prácticamente descartado”.