El húngaro Golomán, al Hiopos Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Hiopos Lleida ha cerrado su plantilla con la incorporación de György Golomán, internacional húngaro de 29 años y 2,11 metros de altura que puede desempeñarse tanto en la posición de ala-pívot como de pívot. El jugador llega al conjunto leridano tras rescindir el contrato que le vinculaba con el San Pablo Burgos, equipo con el que logró el ascenso a la Liga ACB Endesa la pasada temporada.

La trayectoria de Golomán comenzó en el Egis Kormend de Hungría, antes de dar el salto a la NCAA estadounidense con UCLA. Posteriormente, formó parte de los Westchester Knicks de la liga de desarrollo americana y pasó por Japón, jugando en el Yokohama B-Corsairs y el Yamagata Wyverns durante la campaña 2019/20.

Su regreso a Europa le llevó a competir en las primeras divisiones de Bélgica (Spirou Basket), Hungría (Falco Szombathely) y Lituania (Lietkabelis). En la temporada 2023/24 debutó en la ACB con el Bàsquet Girona, donde promedió 7,9 puntos y 3,3 rebotes, contribuyendo a la permanencia del conjunto catalán en la máxima categoría del baloncesto español.

El conjunto burgalés decidió prescindir de sus servicios debido a un cambio en la estructura del equipo. Inicialmente, Golomán entraba en los planes del club castellano, pero el fichaje del cupo Juan Rubio para el juego interior provocó que el húngaro dejara de encajar en el proyecto, lo que ha sido aprovechado por el Hiopos Lleida para incorporarlo a sus filas.

La plantilla de Gerard Encuentra queda así cerrada con Kristers Zoriks como base; Caleb Agada, Corey Walden y James Batemon en la posición de escolta; Oriol Paulí, Melvin Ejim, Millán Jiménez y Mikel Sanz como aleros; John Shurna y el propio Golomán de ala-pívots; y Atoumane Diagne y Cameron Krutwig completando el juego interior como pívots.