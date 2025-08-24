Marc Márquez amplía territorio en Hungría con su séptimo doblete consecutivo

Publicado por Creado: Actualizado:

El piloto Marc Márquez (Ducati) ha logrado la victoria este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Hungría, decimocuarta cita del Mundial de motociclismo, y ha puesto el broche a otro fin de semana perfecto con doblete sábado-domingo, afianzando su liderato de la general, mientras que Pedro Acosta (KTM) ha terminado en segunda posición.

Después de llevarse el triunfo en la carrera al esprint del sábado, la 12+1 del curso, el de Cervera no falló tampoco este domingo, para marcharse del novedoso Balaton Park, el 22º circuito donde ha conseguido imponerse y donde inaugura el palmarés de ganadores, con 37 puntos más en la cartera. Con ello, sella su séptimo doblete consecutivo y su décima victoria de 2025 en carreras largas, donde solo se le han resistido cuatro.

Todo en una carrera en la que Pedro Acosta firmó una espectacular actuación premiada con el segundo puesto, por delante del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), y con el vigente campeón del mundo, Jorge Martín (Aprilia), logrando la mejor posición en carrera desde su regreso tras la lesión rozando el podio, cuarto.

El triunfo permite a Márquez alcanzar los 455 puntos, aventajando en 175 al segundo de la general, Alex Márquez (Ducati), que solo pudo ser decimocuarto lastrado por una caída en la primera vuelta, y en 227 al tercero, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), noveno este domingo.

Balaton Park buscaba a su primer campeón en la categoría reina y la carrera empezó frenética y con susto para el líder. Mientras el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que salía tercero, se veía obligado a entrar en boxes para cambiar de moto, el de Cervera fue superado en la salida por Bezzecchi, con el que poco después se tocaba.

El octocampeón evitó la caída, pero no así Enea Bastianini (KTM) y Alex Márquez, sin opciones a las primeras de cambio. Bezzecchi, enlazando vueltas rápidas, imponía su ritmo al frente mientras el mayor de los Márquez marchaba tercero. Se deshizo de Franco Morbidelli (Ducati) en el quinto giro y empezó a 'volar' para remontar una desventaja de más de un segundo con el italiano. Por detrás, Acosta también adelantaba a Morbidelli y se situaba en posiciones de podio.

Márquez esperó con paciencia su oportunidad y la encontró en la vuelta 11 de 26; en la curva 1, aprovechando la aspiración de la recta principal, superó a Bezzecchi y pasó a comandar la cita, y ya nadie le discutiría la victoria. El gran atractivo hasta el final de carrera fue la lucha entre el italiano y Acosta por el segundo puesto, que se llevaría el murciano.

En cuanto al resto de españoles, Martín fue cuarto; Pol Espargaró (KTM), sustituto del lesionado Maverick Viñales, concluyó octavo; Alex Rins (Yamaha) terminó decimotercero, por delante de Alex Márquez; y Fermín Aldeguer (Ducati), que se fue al suelo, quedó decimosexto, fuera de los puntos. No lograron finalizar ni Joan Mir (Honda) ni Raúl Fernández (Aprilia).

Alonso estrena triunfo en Moto2

El piloto hispano-colombiano David Alonso (Kalex), vigente campeón de Moto3, ha conquistado su primera victoria en Moto2 tras superar por una décima este domingo al 'poleman' del sábado, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), y el líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), se subió al tercer cajón del podio.

Los 16 puntos cosechados en Hungría permiten a 'Manugas' afianzarse en la cabeza de la general, donde aventaja en 25 unidades al también español Arón Canet (Kalex), que fue sexto este domingo, y en 31 a Moreira.

Mientras, Adrián Huertas (Kalex) completó la cita en la séptima plaza; Dani Holgado (Kalex) lo hizo en la novena, justo por delante de Iván Ortolá (Boscoscuro) y de Marcos Ramírez (Kalex); y Albert Arenas (Kalex) fue decimocuarto. Fuera de los puntos concluyeron Sergio García Dols (Kalex), decimosexto; Alex Escrig (Forward), decimoséptimo; Jorge Navarro (Forward), decimoctavo; y Dani Muñoz (Kalex), vigésimo.

Alonso López (Boscoscuro) e Izan Guevara (Boscoscuro) no pudieron terminar la prueba, y Unai Orradre (Boscoscuro) ni siquiera pudo completar la primera vuelta.

Quiles vence en Moto3

Por último, el español Máximo Quiles (KTM) firmó su segunda victoria de la temporada después de protagonizar una vibrante lucha de 'rookies' con el argentino Valentín Perrone (KTM), al que superó por solo 18 milésimas, con el también español David Muñoz (KTM) completando el podio en Balaton Park.

Quiles, que partía desde la pole y dominó gran parte de la carrera, se vio superado en el tramo final por Perrone -que tomó el mando-, Muñoz y Ángel Piqueras (KTM), pero recuperó terreno para devolverle la pasada al sudamericano en el último giro.

Además, Piqueras terminó cuarto y recorta algunos puntos al líder del campeonato, José Antonio Rueda (KTM), al que tiene ahora a 69 unidades y que terminó justo por detás de él, quinto. También puntuaron el resto de pilotos españoles: Adrián Fernández (Honda) finalizó sexto; David Almansa (Honda) fue séptimo; Álvaro Carpe (KTM) concluyó noveno; y Marcos Uriarte (KTM), decimoquinto a pesar de salir último.