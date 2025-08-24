Philipsen, primer líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) es el primer líder de La Vuelta 2025 después de imponerse ayer al esprint en la primera etapa de 186,1 kilómetros disputada entre las localidades italianas de Turín y Novara.

El esprinter belga, que solo pudo correr tres etapas del Tour de Francia 2025, donde portó brevemente el maillot amarillo antes de que una caída acabase con su aventura, se apuntó a última hora a La Vuelta y mostró su fortaleza en la llegada a Novara.

Gracias a un gran lanzamiento de su equipo, Philipsen cruzó primero la meta por delante del británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) y del venezolano Orluis Aular (Movistar), con Iván García Cortina (Movistar) entrando quinto como mejor español del día.

Ahora, tras sumar las bonificaciones, el ciclista belga manda en la general con cuatro segundos de ventaja sobre Vernon y sobre el neerlandés Pepijn Reinderink (Soudal-Quick Step), que dominó en el esprint intermedio, y seis sobre Aular.

En los primeros kilómetros se formó la fuga del día, integrada por un grupo de seis corredores, que pasó por el único puerto puntuable del día, La Serra, con el italiano Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels) coronándolo primero. Otro de los escapados, Reinderink, se llevó kilómetros después los puntos del esprint bonificado de Valdengo.

El pelotón, que nunca permitió que la desventaja superase los tres minutos, neutralizó a los fugados cuando solo restaban 40 kilómetros hasta meta, y poco a poco los equipos fueron administrando sus fuerzas para preparar el esprint masivo. Israel-Premier Tech parecía controlar la jornada, pero Alpecin-Deceuninck asestó el golpe a un par de kilómetros para el final, posicionando de la mejor manera a Philipsen paraque se hiciese con el triunfo de etapa y con el maillot de líder.

La Vuelta disputa hoy la segunda etapa, aún en Italia, de 159,6 km entre la localidad de Alba y la estación de esquí de Limone Piemonte. Será la primera llegada en alto de la carrera, todo después de un recorrido eminentemente llano, con unas rampas finales al 5%.