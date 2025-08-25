HOCKEY
Catalunya, con tres leridanos, acaba tercera en la Golden Cat
La selección masculina de Catalunya, con los leridanos Sergi Folguera, Aleix Marimon y Jordi Badia, finalizó ayer en tercera posición en la Golden Cat, tras derrotar a Italia por 6-5 en un partido en el que Sergi Folguera marcó dos goles y Badia y Marimon uno cada uno. El título fue para Portugal, que en la final derrotó a Francia por 4-3. Portugal también se llevó la victoria en la final femenina al derrotar a Catalunya por 4-3.