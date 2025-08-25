Publicado por Segre Creado: Actualizado:

❘ barcelona ❘ El AEM sigue invicto. Las de Joan Bacardit se impusieron ayer por 0-5 al FC Ona Sant Adrià (filial del Badalona Women de Liga F) de Segunda RFEF en la mayor goleada de la pretemporada. Las leridanas se enfrentaron por segunda vez a las barcelonesas que consiguieron un empate a cero en el último partido.

En el primer tiempo las leridanas se mostraron muy intensas en defensa y pudieron anular los intentos de ataque de su rival. El terreno de juego —el Futbol Parc de la Catalana— era muy pequeño y las de Bacardit, persuadidas por abrir el marcador, intentaron hacer daño con un fútbol más directo. Su técnico abogaba por retener el balón, pero en el minuto 31, Noe aprovechó un gran pase al espacio y anotó el 0-1 con una fantástica vaselina que las ponía en ventaja al descanso.

En la reanudación, las del Recasens hicieron gala de su superior categoría y doblegaron a su rival con mucha facilidad y buen juego. Empezaron a controlar la posesión y, en el minuto 49, Noe volvía a hacer gala de su gran capacidad goleadora para establecer el 0-2. El FC Ona se vio muy afectado tras el segundo tanto y las leridanas lo aprovecharon para darse un pequeño festín de pretemporada. Amaya anotó el 0-3 en el 61, Inés aumentó la ventaja en el 75 y, finalmente, Loba cerró la goleada a falta de cinco minutos para el final del choque (5-0).

Con este resultado, el AEM firmó el segundo triunfo de una pretemporada —también ganó al Badalona Women (4-3)— que cerrará la próxima semana. Se enfrentará al Zaragoza CFF el miércoles; y al Cornellà el sábado, antes de afrontar el debut liguero frente al Cacereño el próximo 7 de septiembre.

Bacardit: “Lo importante es ganar al Cacereño en el inicio de Liga”

Tras el triunfo por 0-5 frente al FC Ona Sant Adrià, el técnico del AEM, Joan Bacardit resaltó que “no me importan los resultados de pretemporada, lo importante es ganar al Cacereño en el debut liguero”.

“Hoy salgo muy contento por cómo se ha jugado, pero es un partido más y no se nos debe subir a la cabeza ni el resultado, ni el juego del equipo”, añadió el preparador.

No obstante, Bacardit no pudo ocultar su satisfacción por el rendimiento de las suyas y destacó que “en genaral estoy contento. Salvo el día del Espanyol, en el que no salí satisfecho, el equipo está cogiendo el estilo de juego que quiero”, sentenció.