El Artesa se impone en el homenaje a ‘Peke’

El Artesa de Segre se impuso ayer por 3-0 al Borges en el partido homenaje a Sergi Galceran 'Peke', que cuelga las botas tras una dilatada carrera en el club de la Noguera, el Balaguer y el Ascó.

Los locales, a pesar de disputar la Segunda Catalana —una categoría inferior a la del Borges— se mostraron superiores. Estuvieron mejor posicionados y, en el minuto 12, aprovecharon un error de la defensa de los de Les Garrigues para abrir el marcador con un tanto de Óscar (1-0). Así, consiguieron llegar al descanso mandando.

En la reanudación, el Borges siguió muy desdibujado y el Artesa no perdonó.

En el minuto 60, Lamin marcó el 2-0 y repitió la hazaña en el 70 para colocar el 3-0 definitivo. Ambos conjuntos estrenaron ayer la pretemporada del curso 2025/2026.