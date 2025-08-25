El Descenso del Cinca bate su récord

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Descenso Internacional del Cinca reunió ayer a más de 600 participantes en su edición número 26, lo que supone un récord de inscripciones. De ellos, más de 400 optaron por participar en la modalidad popular, mientras que fueron más de 200 los palistas federados que tomaron parte en el recorrido de 19 kilómetros que parte desde Fraga, pasa por Torrent de Cinca y finaliza en las aguas del embalse de Mequinensa.

En el aspecto competitivo el Sícoris Club finalizó en la segunda posición en la clasificación por clubes, firmando varios podios en las diferentes modalidades, entre ellas la victoria de Òscar Segués en el K1 masculino. El triunfo por equipos fue para los portugueses del Clube Nautico Crestuma, siendo el tercer puesto para el Centro Natación Helios de Zaragoza.

Pero más allá de la competición, el Descenso es una gran fiesta del piragüismo, que en cada edición combina el deporte con el espectáculo, la naturaleza y la convicencia de centenares de palistas, con sus acompañantes, que llegan de diferentes puntos del Estado español además de países como Francia, Portugal, Georgia, Argentina y Chile. La organización dispuso de un contingente de 400 personas para velar por la seguridad de participantes y espectadores.