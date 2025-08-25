El Força Lleida anuncia que Borja Comenge será el entrenador del U22

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Força Lleida anunció ayer que Borja Comenge será el entrenador del equipo U22 del Hiopos Lleida que competirá esta temporada en la Liga de nueva creación, tal como ya publicó este diario el pasado 1 de agosto. La recién creada Liga U22 es un proyecto conjunto de la ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), con el apoyo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Consejo Superior de Deportes, que tiene como objetivo que los jugadores jóvenes con proyección puedan compaginar la vida académica con su formación deportiva.

Comenge entrenó la pasada temporada al Sénior B masculino del Força Lleida y conoce perfectamente la filosofía del club, en el que fue entrenador del primer equipo en LEB Oro entre 2016 y 2018. También ha entrenado a equipos de la base del club y tiene una larga trayectoria en clubes profesionales, como el Manresa, Girona, Barça y Valencia, donde fue asistente de Jaume Ponsarnau en la ACB entre 2018 y 2021.

La nueva Liga U22 comenzará el 10 de octubre y la idea del club es contar básicamente con jugadores leridanos. La primera fase de la competición se jugará entre el 10 de octubre y el 4 de enero, con los equipos participantes divididos en dos grupos. Al acabar esta primera fase de la competición, los equipos afrontarán una segunda que finalizará el 19 de abril.