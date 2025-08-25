Malestar en el Barça por el penalti ante el Levante

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El penalti que supuso el 2-0 del Levante en el partido del pasado sábado, que el Barcelona acabó remontanto (2-3), ha causado malestar y recelos en la plantilla azulgrana. Las diferencias de criterio en el fútbol español son habituales, pero ha llamado la atención que el mismo árbitro que vio las manos inexistentes de Balde en el Ciutat de València, Alejandro Hernández, fue el mismo que no vió unas manos clarísimas del madridista Tchouaméni en el Clásico del pasado 11 de mayo que, no obstante, acabó con victoria azulgrana por 4-3.

En los audios de la jugada, publicados por la Federación Española, se escucha al colegiado del VAR, Jorge Figueroa, que le dice al árbitro del partido: “Alejandro, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti por manos” y añade que “cuando estés en la pantalla me avisas, por favor”. Hernández, tras ver la jugada repetida, le comenta que “la mano está bastante separada, correcto, en el lanzamiento a puerta.Pónmela en slow motion, quiero verla despacito” y entonces determina que “solo es penalti, sin tarjeta para el número 3”. Numerosos especialistas comentaron en programas de radio y de televisión que Balde no tenía las manos separadas y que, por tanto, no era penalti. La mano de Tchouaméni del 11 de mayo, como se ve en cualquier toma, está claramente seperada del cuerpo y es, evidentemente, penalti. Pero entonces no lo señaló.

Pedri, autor del 1-2 que abrió la remontada, ya dijo tras el partido, al ser preguntado por la jugada del penalti que “yo no lo vi claro. Hace poco nos dieron una charla en la Ciutat Esportiva de las manos. La del año pasado de Tchouaméni en Montjuïc para mí era mano clara, esta para mí no lo era y la han pitado, así que bueno, lo que piten, será”, aunque añadió que “la verdad es que no lo entiendo, pero deberían explicarlo bien para todos”, concluyó el canario.

Flick da fiesta al equipo hasta el miércoles

Hansi Flick ha concendido fiesta a la plantilla azulgrana hasta el miércoles. Después de la victoria del sábado en el campo del Levante, ayer dirigió una suave sesión de recuperación, repartiendo las cargas de trabajo entre los jugadores en función de los minutos que disputaron en el Ciutat de València. El próximo partido será el domingo en el campo del Rayo.

El Femení cierra la gira mexicana con triunfo

El Barcelona Femení venció ayer 1-2 a las Águilas del América de la liga femenina del fútbol mexicano, último partido amistoso de las azulgranas en su tercera gira consecutiva en México. Claudia Pina y Salma Paralluelo marcaron para el Barça, que finaliza su viaje de pretemporada en el país latinoamericano de forma invicta. En su primer duelo, el pasado viernes, ante una selección de figuras mexicanas, ganaron en una serie de penaltis, luego de un empate 2-2 en el tiempo reglamentario.