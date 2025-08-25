Vingegaard, nuevo líder

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

En la primera llegada en alto de la Vuelta emergió ayer la figura del danés Jonas Vingegaard para demostrar su condición de gran favorito adjudicándose la segunda etapa, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 , con el premio adicional del maillot rojo de líder.

Se cumplió el esperado duelo de favoritos en las rampas más duras de Limone Piemonte, y entre todos sobresalió el candidato principal de la ronda del 90 cumpleaños: Jonas Vingegaard (Hilerslev, 28 años), quien se puso el jersey rojo por primera vez tras librar un emocionante duelo con el italiano Giulio Ciccone (Lidl).

Victoria ajustada pero suficiente para mostrar su ambición y estado de forma, y a pesar de que sufrió una caída que no tuvo consecuencias. Subió también al podio de la etapa el francés David Gaudu, con el mismo tiempo del ganador, 3h.47.14, a una media de 42,1 km/hora. En el top 10 Egan Bernal, Joao Almeida, Juan Ayuso y Tom Pidcock.

El grupo de favoritos se juntó en los momentos críticos de la etapa, pero Vingegaard fue el más rápido. En la general escasas diferencias a favor del danés: 4 segundos a Ciccone, 6 a Gaudu, 10 sobre Bernal y 12 respecto a Buitrago, Jorgenson, Ayuso y Soler.

“Estoy muy contento, hacía mucho tiempo que no ganaba. Cuando arrancó Ciccone creí que no le podría superar, pero quedaba más de lo que pensaba para meta y pude remontar. Me he caído, pero el suelo mojado me ha beneficiado”, señaló Vingegaard en meta. Antes de la etapa se guardó un minuto de silencio en la salida de Alba por la muerte el pasado sábado del ciclista júnior Iván Meléndez en la Vuelta a la Ribera del Duero.

En la subida final a Limone Piemonte, de 9,8 kmcon un desnivel medio del 5,1%, el pelotón fue neutralizando sucesivamente a los tres escapados del día, el esloveno Gal Glivar (Alpecin, el checo Jakub Otruba (Caja Rural) y, a falta de seis kilómetros, el belga Liam Slock (Lotto). Peviamente, la lluvia provocó varias caídas y una de ellas supuso el abandono del francés Guillaume Martin. Vingegaard fue el más rápido en la meta y desbandó del liderato a Philipsen. Hoy tercera etapa, todavía en Italia.