El Lleida CF incorpora al defensa andorrano Marc Garcia

El veterano lateral izquierdo Marc Garcia, de 37 años, formará parte de la plantilla del Lleida CF esta próxima temporada, después de que el club anunciara ayer su incorporación. El jugador andorrano recala en el equipo leridano procedente del Fraga, de la Tercera RFEF aragonesa, en lo que supondrá su regreso al Camp d'Esports después de formarse en las categorías inferiores de la UE Lleida, hasta que empezó su etapa sénior en 2006.

Desde entonces, el defensa ha acumulado también 75 internacionalidades con la selección andorrana, con la que debutó en 2010 y en la que sigue siendo un habitual en las convocatorias. De hecho, participó en la ajustada derrota ante Inglaterra (0-1) del último parón internacional.

Marc Garcia posee una dilatadísima trayectoria en Tercera RFEF y la antigua Tercera División, categoría en la que ha militado durante 14 temporadas. Durante su trayectoria, Marc Garcia ha defendido la camiseta del Ibiza B, el Fraga, el Pomar, el Monzón, el Vic, el Cerdanyola, el Palamós, el Rubí, el Manlleu, el Granollers, la Montañesa, el Sant Andreu y esta última temporada de nuevo el Fraga.

Entre los dos últimos equipos, el defensa jugó por primera vez en la liga andorrana, militando en el Engordany la temporada 2022-23 y en el Ordino, entre el 2023 y enero de este año, cuando regresó al fútbol español para jugar en el Fraga. Allí, disputó 19 partidos, todos como titular, en tan solo media temporada, aunque el Fraga acabó descendiendo de categoría.