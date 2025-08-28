El Mollerussa arranca para afrontar la Tercera FEB

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pujol Mollerussa ha iniciado esta semana la pretemporada, con el objetivo de llegar lo mejor preparados posible al inicio de la competición, tras haber regresado a Tercera FEB después de 20 años. El técnico, Marc Díaz, explica que “mantenemos el bloque del ascenso, lo que nos aportará mucho y hemos hecho cuatro incorporaciones que nos aportarán experiencia y profundidad de banquillo”.

En el equipo de la capital del Pla d’Urgell siguen de la pasada temporada Pau Sarrate, David Sarrate, Roger Riu, Xavi Elvira, el estadounidense Connor Dickerson, el sudafricano T.J. Wright y Víctor Vinós. En cuanto a los fichajes, el Pujol Mollerussa ha incorporado a Pol Ríos, que procede del Vic y que también entrena con el Hiopos Lleida al ser un jugdor vinculado; Edu Ibáñez, que llega del Zaragoza y Marc Vieytes y Eric Paredada, del Ponferrada. También tiene ficha el senegalés Abdou Ndour, que se recupera de una larga lesión. Completan el staff técnico David West (segundo), Aleix López (técnico ayudante), Edgar Nula (delegado) y José Castellón (fisioterapeuta).