El Pons Lleida hace oficial la continuidad de Nico Ojeda como cedido

El Pons Lleida hizo oficial ayer la continuidad de Nico Ojeda, que jugará su tercera temporada en el club gracias a la cesión del Barça. Tal y como adelantó SEGRE hace más de un mes, el argentino firmó por la entidad blaugrana hasta 2029, pero ambas partes acordaron que en el curso 2025-2026 seguirá en el Llista.

De esta manera, el club leridano asegura la continuidad de uno de sus grandes referentes ofensivos, clave después de las salidas de los máximos goleadores Nuno Paiva y Fran ‘Tombita’ Torres al Liceo. El Barça, no obstante, se reserva la opción de recuperarlo durante la temporada en caso de necesidad, siempre que abone una compensación económica al Pons Lleida.

Ojeda, de 23 años, se ha consolidado en Lleida como uno de los delanteros más destacados de la OK Liga. En su primera campaña, tras llegar procedente del Valdagno italiano en 2023, firmó 15 goles en la Liga.

El pasado curso dio un paso adelante y fue el máximo realizador del equipo leridano con 20 tantos en la competición doméstica, además de anotar otros seis en la Europe Cup, en la que no pudo disputar la Final Four por lesión. Sumando todas las competiciones, alcanzó los 34 tantos, pese a perderse varios encuentros por esos problemas físicos.

El jugador se mostró satisfecho con el acuerdo porque le permitirá “sacarse la espina” de no haber podido estar en los momentos decisivos de la temporada pasada, como la Copa del Rey o la fase final europea. Su entrenador, Edu Amat, también celebró la noticia y definió al argentino como “una pieza clave” del equipo, destacando la madurez que ha alcanzado desde su llegada a Lleida con apenas 21 años.