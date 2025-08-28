Segunda sesión del Atlètic Lleida en el Camp d’Esports

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida completó ayer por la mañana su segundo entrenamiento de la pretemporada en el Camp d’Esports, entrando en la recta final de preparación antes del inicio liguero, al que llegarán con al menos 492 abonados, según anunció ayer el club. El último test será este sábado, a las 19.30 en Robres, ante el CD Ebro, también de Segunda RFEF. En el debut oficial, recibirá al Torrent CF el domingo 7 de septiembre a las 18.00 en el Camp d’Esports.