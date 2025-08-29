Banderas palestinas y protestas al paso de la Vuelta por territorio leridano

Publicado por segre Imágenes: Txell Centeno Creado: Actualizado:

La séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha sido escenario de nuevas protestas pro-palestinas durante su recorrido, hoy por carreteras leridanas. Los manifestantes han desplegado banderas palestinas en varios puntos del trazado, como es el caso de la concentración organizada en el cruce entre la N-230 y la N-260 en El Pont de Suert (ver vídeo).

El pelotón, que partió desde Andorra y ha finalizado en Cerler, ha atravesado diversas localidades leridanas como La Seu d'Urgell, Sort y La Pobla de Segur.

Durante la sexta etapa, que se disputó entre Olot y Andorra, aproximadamente una decena de personas interrumpieron el paso del pelotón en la localidad gerundense. Los manifestantes portaban una pancarta denunciando la situación en Gaza y numerosas banderas palestinas.

El incidente más tenso se produjo el miércoles, cuando varios activistas bloquearon específicamente al equipo Israel Premier Tech durante la contrarreloj por equipos. Esta acción obligó a los vehículos de apoyo y ciclistas a detenerse momentáneamente, requiriendo la intervención de los Mossos d'Esquadra, que equipados con porras redujeron a los manifestantes —mayoritariamente mujeres— y los retiraron de la vía para permitir la continuación de la prueba tras aproximadamente un minuto de parada.