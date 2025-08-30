Objetivo, jugar la Final Four

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida visita hoy al Calafell (19.30) en su segundo y último partido de la fase de grupos de la Lliga Catalana, por lo que, después de haber ganado 6-2 al Maçanet en el primero, busca un nuevo triunfo que le aseguraría acabar primero de su grupo y, por tanto, clasificado para la Final Four de este torneo que se jugará entre el 11 y el 14 de septiembre en el Onze de Setembre. De no ganar, su clasificación dependería del resultado del partido entre el Maçanet y el Calafell que se disputa el 6 de septiembre.

Aunque se trata de una competición oficial, el técnico del Pons Lleida, Edu Amat, no olvida que es un partido de pretemporada. “Como siempre digo, en la pretemporada lo importante es que el equipo vaya creciendo partido a partido”, explicó. “El modelo de juego tiene que ir evolucionando y los jugadores tienen que ir asimilando los conceptos y que se vayan integrando”.

Por ello insistió en que “para mí la pretemporada es mucho más que los resultados, aunque obviamente vamos a Calafell con la idea de ganar y sumar los tres puntos, porque nos hace ilusión estar en la Final Four que se juega en nuestra casa, aunque le doy mucho valor a que sigamos creciendo en nuestro modelo de juego”.

Amat también incidió en que “quiero que mi equipo compita siempre y que demos lo máximo de nosotros. Si somos capaces de mantener le versión que dimos ante el Maçanet lograremos el objetivo”. Entiende también que “en la pretemporada siempre hay errores, pero tenemos que creer en la manera de jugar y mantener nuestra línea de trabajo”. Por último, valoró que “el trabajo de todos estos partidos lo hacemos pensando en la Liga”.

El Fraga abre hoy la Lliga Catalana en la pista del Sant Cugat

El Sant Cugat y el Fraga abren hoy la Lliga Catalana Femenina con un partido que se disputará a las 12.30 en la pista del equipo barcelonés. Esta primera jornada de la competición se completará con el Bigues i Riells ante el Palau de Plegamans, mañana a las 19.30 y se cerrará con el duelo entre el Alpicat y el Vila-sana, que se jugará el 6 de septiembre en La Seu d'Urgell.

El Vila-sana, tras ganar tres títulos en la 2024-25, comenzará la pretemporada este lunes.