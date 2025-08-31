Alpicat-Balàfia y Balaguer-Juneda serán los duelos en las semifinales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Alpicat, Juneda y Balàfia se clasificaron ayer para las semifinales de la Copa Lleida a las que ya había accedido el viernes el Balaguer al eliminar por penaltis al Borges. Los emparejamientos en esta ronda previa a la final quedan así: Alpicat-Balàfia y Balaguer-Juneda.

El Alpicat se clasificó tras derrotar por la mínima al Alcarràs (1-0), informa Iris Solà. Un gol de Becerra en el minuto 35 dio la victoria a un Alpicat que vio cómo el Alcarràs le plantaba cara en los primeros minutos y generaba peligro en el tramo final del encuentro donde tuvo ocasiones para haber empatado.

Por su parte, el Juneda se impuso por el mismo resultado al Tàrrega (0-1), pero en este caso jugando a domicilio, informa Francesc Gasull. El equipo de la capital del Urgell dominó en la primera mitad y tras el descanso el Juneda marcó su gol en el minuto 59. El Tàrrega dispuso de ocasiones de gol para empatar, pero no logró su propósito. También por un resultado ajustado logró la victoria y la clasificación el Balàfia, que se impuso por 3-2 al Artesa de Segre, informa Juanma García. La primera parte fue de color visitante y el Artesa llegó al descanso venciendo por 0-2. Sin embargo, la segunda parte fue del Balàfia que, en una remontada épica, marcó tres goles.