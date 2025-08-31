El Atlètic Lleida cierra con derrota la pretemporada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Atlètic Lleida cerró ayer la pretemporada con una derrota por 3-1 ante el CD Ebro, en un partido que se jugó en Robres. El equipo de Gabri García cayó en un partido exigente, con mucho juego aéreo y poco control de balón. Los locales se adelantaron muy pronto y aunque Moró Sidibé empató poco después, dos polémicas decisiones arbitrales, un penalti riguroso y un gol en posición dudosa decantó el duelo a favor de los aragoneses.

El inicio del partido, en un terreno de juego que no estaba en buenas condiciones, ya fue trabado, con un juego aéreo y sin un dominador claro. Bolado tuvo que ser sustituido muy pronto al notar unas molestias y poco después Marc Prat hizo el 1-0 en una acción a balón parado.

Con el marcador en contra el Atlètic Lleida dio un paso adelante y empezó a generar peligro. El equipo pidió penalti en una caída de Gio denro del área y poco después Moró Sidibé firmó el 1-1. Al filo del descanso, un penalti más que riguroso sirvió para que Marc Prat firmara el 2-1 y, al poco de empezar la segunda parte Paki anotó el 3-1 que ya sería definitivo.

Gabri dijo que “ha sido un partido infumable por todo, por el terreno de juego, no había luz, el árbitro ha sido un desastre... Aquí no se podía jugar, este partido sobraba o se tenía que haber jugado en otro sitio. No quiero poner excusas, porque hemos perdido 3-1 y aunque creo que hemos competido bien, hemos vuelto a encajar goles a balón parado. Ahora toca pensar ya en la Liga”.