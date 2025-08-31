El belga Philipsen logra su segunda victoria de etapa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, logró ayer su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España, tras imponerse en la octava etapa disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos etapas de montaña, se decidió en la llegada al esprint, donde Philipsen volvió a dejar claro que es uno de los mejores en estas lides. No hubo sorpresas tampoco camino de Zaragoza pese al viento en una jornada bastante tranquila antes de que los favoritos tengan que afrontar una nueva etapa con final en alto que marcará el primer día de descanso en esta Vuelta a España. Pese a ello, hubo tres aventureros que trataron de buscar su suerte, sin éxito tampoco. La escapada del día fue totalmente de color español protagonizada por Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH). La aventura concluyó a 17 kilómetros de la meta de Zaragoza. A partir de ahí, comenzó la habitual batalla por ir cogiendo una buena posición para la llegada y fue Philipsen quien salió vencedor.

Hoy se disputará la novena etapa, con salida en la localidad riojana de Alfaro y meta en la estación de esquí de Valdezcaray, de primera categoría, un puerto largo, de 13,2 kilómetros, pero no excesivamente duro.