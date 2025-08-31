La Final Four se complica

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida no pudo asegurar la clasificación para la Final Four de la XXI Lliga Catalana, que se disputará en el Onze de Setembre. Después de haber ganado 6-2 al Maçanet en la primera jornada, ayer cayó 4-1 en la pista del Calafell, por lo que el campeón de grupo, que es el que pasa a la final, saldrá del encuentro que tienen que jugar el próximo sábado Maçanet y Calafell.

El equipo de Edu Amat empezó bien el partido y, de hecho, tuvo controlada la primera parte. El marcador tardó en moverse y fue en el minuto 21, cuando Sebas Moncusí anotó el 0-1 con el que se llegó al descanso.

Pero en la segunda mitad se complicó todo. Tras una tarjeta azul a Nico Ojeda no acertó en el lanzamiento Sergi Folguera, uno de los dos leridanos del Calafell, pero en inferioridad Biel Pujadas anotó el 1-1 y, fruto de uno de los cambios de normativa, llegó el 2-1 anotado por el también leridano Aleix Marimon. Con la nueva norma, el equipo que ha sufrido una azul sigue en inferioridad hasta que se cumplen los dos minutos y no hasta que encaja un gol, como hasta ahora. En la recta final Carles Domènech marcó el 3-1 en el minuto 42 y Sergi Folguera hizo el 4-1 en el minuto 45.

Tras el partido, Edu Amat criticó el cambio de normativa que ayer perjudicó a su equipo.”Con esta norma se cargan este deporte. Los dos goles enajados en un minuto mentalmente han hecho daño. Hay que aprender y seguir creciendo”, afirmó.

El sorteo de las competiciones europeas será el martes, día 2

La World Skate Europe celebrará este martes, día 2 de septiembre, el sorteo de las competiciones europeas para esta temporada 2025-2026, con la presencia en los bombos del Vila-sana y el Fraga en la Champions League Women y del Pons Lleida en la WSE Cup Men.

En la Champions League Femenina, junto a Vila-sana y Fraga, campeón del torneo en 2024, también estarán en el sorteo Palau de Plegamans, Gijón, Cerdanyola, Manlleu, Benfica y Trisino. En la WSE Cup masculina, junto al Llista, ganador en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021), estarán como representantes de la OK Liga Noia, Calafell, Caldes y Alcoi.