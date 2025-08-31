La Final Four se complica
El Pons Lleida cae en la pista del Calafell y no depende de sí mismo para luchar por el título. Sebas Moncusí adelantó a los leridanos pero en la segunda parte encajaron cuatro goles
El Pons Lleida no pudo asegurar la clasificación para la Final Four de la XXI Lliga Catalana, que se disputará en el Onze de Setembre. Después de haber ganado 6-2 al Maçanet en la primera jornada, ayer cayó 4-1 en la pista del Calafell, por lo que el campeón de grupo, que es el que pasa a la final, saldrá del encuentro que tienen que jugar el próximo sábado Maçanet y Calafell.
El equipo de Edu Amat empezó bien el partido y, de hecho, tuvo controlada la primera parte. El marcador tardó en moverse y fue en el minuto 21, cuando Sebas Moncusí anotó el 0-1 con el que se llegó al descanso.
Pero en la segunda mitad se complicó todo. Tras una tarjeta azul a Nico Ojeda no acertó en el lanzamiento Sergi Folguera, uno de los dos leridanos del Calafell, pero en inferioridad Biel Pujadas anotó el 1-1 y, fruto de uno de los cambios de normativa, llegó el 2-1 anotado por el también leridano Aleix Marimon. Con la nueva norma, el equipo que ha sufrido una azul sigue en inferioridad hasta que se cumplen los dos minutos y no hasta que encaja un gol, como hasta ahora. En la recta final Carles Domènech marcó el 3-1 en el minuto 42 y Sergi Folguera hizo el 4-1 en el minuto 45.
Tras el partido, Edu Amat criticó el cambio de normativa que ayer perjudicó a su equipo.”Con esta norma se cargan este deporte. Los dos goles enajados en un minuto mentalmente han hecho daño. Hay que aprender y seguir creciendo”, afirmó.
El sorteo de las competiciones europeas será el martes, día 2
La World Skate Europe celebrará este martes, día 2 de septiembre, el sorteo de las competiciones europeas para esta temporada 2025-2026, con la presencia en los bombos del Vila-sana y el Fraga en la Champions League Women y del Pons Lleida en la WSE Cup Men.
En la Champions League Femenina, junto a Vila-sana y Fraga, campeón del torneo en 2024, también estarán en el sorteo Palau de Plegamans, Gijón, Cerdanyola, Manlleu, Benfica y Trisino. En la WSE Cup masculina, junto al Llista, ganador en tres ocasiones (2018, 2019 y 2021), estarán como representantes de la OK Liga Noia, Calafell, Caldes y Alcoi.