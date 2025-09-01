Tablas en el triangular de presentación del Mollerussa

Foto de familia del Mollerussa con los jugadores de la base y su afición, ayer durante la presentación. - JOAN GÓMEZ

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Creado: Actualizado:

El CFJ Mollerussa presentó ayer la plantilla para esta temporada a su afición con un triangular de partidos de 45 minutos entre el equipo del Pla d'Urgell, el Borges y el Inter Escaldes andorrano que terminó en triple empate, ya que los tres partidos acabaron por 1-0 con un triunfo para cada equipo.

El primer encuentro enfrentó al Mollerussa con el Inter Escaldes, con la novedad del defensa Manel Beneite en el once de Kiku Parcerisas tras ser anunciado ayer mismo como fichaje. Después de que el equipo visitante dominara el balón en el arranque, en el minuto 26, los locales reclamaron un gol en un córner que, tras un rebote, casi acaba dentro de la portería.

El Inter Escaldes reaccionó pronto. A la media hora, el central Sanz cometió una clara falta en el área y el árbitro señaló penalti. Calderón engañó al portero con un disparo colocado y puso el 0-1. Tras el gol, el partido bajó de ritmo y no hubo ocasiones destacadas.

El segundo duelo midió al Inter Escaldes con el Borges, con el aliciente de que los andorranos serían campeones si ganaban. No obstante, el Borges, de Primera Catalana, sorprendió en el 16 con un contragolpe: el extremo Habib recortó al central y definió raso para anotar el 0-1. A partir de ahí, los de Les Garrigues frenaron el juego y el Inter, que este verano llegó a derrotar al Steaua de Bucarest en la previa de Champions, apenas inquietó.

El último encuentro enfrentaba al Mollerussa con el Borges, que con un empate sería campeón. Los del Pla d’Urgell necesitaban ganar por dos goles, aunque un 1-0 dejaba el triangular en triple empate. En el cuarto de hora, el Mollerussa tuvo una clara ocasión: el portero rival erró en la salida y el balón rebotó en la cabeza de Julen, quedando a centímetros del gol. Los de Kiku Parcerisas empezaban a dominar y en el 21 inauguraron el marcador. Una jugada por la izquierda acabó en centro a Lamin, cuyo disparo lo salvó Roca. Pero el rechace quedó en la línea de gol y Guillem Porta lo empujó a la red (1-0). El triangular pudo quedarse en casa cuando, en el último minuto, el Mollerussa forzó una falta que supuso la expulsión de Guitart. El lanzamiento de Lucas Pariente se estrelló en el palo, cerrando así la pretemporada.

“Ha sido un día bonito y hemos hecho dos partidos completos”

El técnico del Mollerussa, Kiku Parcerisas, destacó que la presentación “ha sido un día muy bonito, la gente ha podido disfrutar y nosotros hemos estado muy a gusto”. A nivel deportivo, lamentó el penalti encajado en el primer partido, aunque destacó que “el equipo ha hecho dos partes de 45 minutos muy completas con dos bloques distintos”. Sobre la pretemporada, subrayó la evolución del grupo y consideró que “estamos preparados para competir, aunque esto es un proceso de construcción y cada jornada debemos ser mejores”. De cara al estreno liguero reconoció que “nos habría gustado debutar en casa. Iremos a un campo muy difícil contra un Manresa potente”.