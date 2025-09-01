Vingegaard vence en alto en Valdezcaray

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se impuso ayer en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) sufrió para mantener el liderato ante la ambición del ganador.

El doble ganador del Tour de Francia demostró su condición de favorito al triunfo en la ‘grande’ española y dominó la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión a la estación de esquí riojana ante el que nadie pudo responder.

El corredor danés ganó con comodidad para sumar su cuarto triunfo total en la Vuelta, el segundo en esta edición tras el logrado en Limone Piamonte (Italia), y metió 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso, además de aventajar a sus rivales más directos como el portugués Joao Almeida (UAE) o el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team).

Fue una jornada realmente sin demasiada historia porque era un recorrido sin dificultades hasta la subida a Valdezcaray, un puerto de primera categoría no excesivamente duro y al que el grupo ni siquiera permitió que la fuga tuviese opciones de buscar su suerte. Tampoco la climatología, con lluvia, endureció en exceso el día. Hoy la Vuelta disfrutará de la primera jornada de descanso.