El Atlètic Lleida cierra la plantilla con el defensa canario Álvaro Santana

El Atlètic Lleida ha cerrado su plantilla 2025-2026 con la incorporación del defensa canario Álvaro Santana Hernández, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 24 de febrero de 2002. Este fichaje, anunciado ayer en el último día del mercado de traspasos, completa definitivamente el proyecto deportivo del club leridano para afrontar la temporada que ya está en marcha.

Santana, formado durante más de 13 temporadas en la cantera de la UD Las Palmas, destaca por su polivalencia en la línea defensiva, pudiendo actuar tanto de central como de lateral izquierdo. El jugador canario aporta un excelente dominio del juego aéreo, buena salida de balón con su pierna izquierda y un gran rigor táctico. Sus características principales incluyen potencia física, capacidad de concentración y compromiso en las labores defensivas. Tras su paso por equipos como Las Palmas C y Las Palmas Atlético, donde ha sumado más de 2.000 minutos en categorías nacionales, Santana llega a Lleida para aportar solidez, experiencia y proyección a una línea defensiva que pretende ser fundamental en el nuevo proyecto deportivo del club.

La configuración definitiva del equipo queda así: Pau Torres y Marc Arnau (porteros); Aldo One, Joan Campins, Dauda, Roger Alcalà, Achraf Boumenjal, Lamine Diaby, Bolado, Nico Magno y Álvaro Santana (defensas); Nil Sauret, Sule, Cucurull, Samsó, Bilal, Joanet, Jordi Ortega, Asier Ortiz, Juan Agüero y Moró (medios); Giovanni, Boris Garrós, Carlos Mas y Alya Camara (delanteros). El club considera que ha formado un grupo equilibrado de futbolistas con talento y ambición para afrontar un curso que promete ser exigente e ilusionante.