El Vila-sana, en marcha

Con tan solo cuatro jugadoras del primer equipo, el Vila-sana inicio ayer la pretemporada con el reto de volver a levantar títulos, pero consciente de que “es más difícil ganar cuando has ganado”, según explicava el técnico, Lluís Rodero, habituado ya a empezar a trabajar sin la plantilla completa, pero no por ello menos molesto que los años anteriores. “Es un desastre, esto nos perjudica a nosotras, pero también al hockey. No puede ser que las jugadoras no descansen lo que les corresponde, porque cada año hay torneos antes de empezar la Liga”, destacó.

Maria Porta, Luchi Agudo, Ana Horche y Bea Gaete, uno de los nuevos fichajes, eran las cuatro únicas jugadoras del primer equipo que ayer empezaron a entrenar bajo la dirección de Rodero. Las otras dos incorporaciones, Aina Florenza y Elsa Salvanyà, además de Victòria Porta y Anna Salvat, están concentradas con España preparando el Europeo que comienza el próximo lunes. Sandra Coelho está con Portugal y Gime Gómez y Laura Pastor, lesionadas. El resto eran del equipo de Nacional Catalana: Dai Silva, Judith Ortega, Hanaé Herrault, Josepha Felipe, Maria Parrot y las porteras Marta Cerrada, Clara Liáñez e Iris Martínez.

Para Rodero los objetivos de esta temporada son “hacer un gran grupo, como la pasada temporada, y después asimilar el modelo de juego de estos años y también conseguir títulos, sin olvidar lo difícil que es”, añadiendo que “antes de ganar hemos pasado mucho sin hacerlo. Tenemos que olvidar lo que hemos ganado y empezar de nuevo”. Rodero no cree que vayan a tener más presión: “Yo al menos, no nos la pongo. Ya sé que para muchos ahora ya somos favoritos, pero precisamente nosotras sabemos lo difícil que es”.

El técnico contará con las internacionales el día 17. “El Europeo acaba el 13, doy fiesta del 14 al 16 y del 17 al 19 haremos un ‘stage’ porque cuando estemos todas tendremos que repetir cosas que ya habremos trabajado”. Los primeros partidos ya llegarán este sábado. Por la mañana el equipo jugará contra el Girona en el torneo de La Seu y por tarde, también en la capital urgelense, contra el Alpicat en partido de Lliga Catalana. El 11 jugarán en Reus y el 13 en casa ante el Cerdanyola, también en Lliga Catalana. Después, en función de si se clasifican para la Final Four, completarán la pretemporada. Los días 27 y 28 afrontarán el primer título del año, la Supercopa en Lloret y el 4 de octubre arranca la Liga.