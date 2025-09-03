Pedri y Lamine restan peso a las palabras de Flick sobre egos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

En unas declaraciones en la concentración de la selección española, Pedri abordó el tema de los egos en el vestuario, un asunto al que se refirió su entrenador en el FC Barcelona, Hansi Flick, quien dijo que el ego acaba con el éxito en un grupo. “No sé a quién se refería. Él sabe verdaderamente y ya lo hablará con nosotros cuando toque, ahora a centrarnos en la selección y a darlo todo”. En la misma línea se expresó Lamine Yamal, también en la selección española. El ‘10’ del Barça reconoció, en una entrevista en TVE, que “el empate no creo que tenga nada que ver con los egos. Pasó que no fue nuestro partido y hay que recuperar nuestro mejor nivel”.

Aprovechando el parón internacional, el propio Hansi Flick y el resto de entrenadores de Primera y Segunda División celebraron ayer su reunión anual en Las Rozas.

Por otra parte, el Barça le hizo ficha del primer equipo a Marc Bernal en los últimos minutos del mercado y sigue trabajando para el regreso al Camp Nou.