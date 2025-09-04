Las protestas a favor de Palestina dejan desierta la etapa en Bilbao

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La undécima etapa de la Vuelta a España, con salida y llegada en Bilbao sobre 157,4 kilómetros, terminó ayer sin vencedor debido a las protestas de manifestantes propalestinos contra la participación del equipo Israel-Premier Tech. En los últimos 500 metros, centenares de manifestantes ondearon banderas palestinas y trataron de acercarse al recorrido, lo que obligó a la Ertzaintza a desplegarse para evitar la invasión de la calzada. El balance de los incidentes fue de tres personas detenidas, cinco identificadas y cuatro agentes heridos.

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, lamentó estos “comportamientos incívicos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, mientras que la organización decidió suspender la meta en la Gran Vía por no poder garantizar la integridad de corredores y público. “Por motivos de seguridad, los tiempos se tomarán a 3 kilómetros de la meta. No habrá ganador de etapa”, confirmaron los responsables de La Vuelta a través de Radio Vuelta.

A pesar de la cancelación, sí se validaron los puntos de la montaña y del sprint intermedio. En lo deportivo, el día dejó un movimiento importante en la general: el británico Tom Pidcock (Q36.5) y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) se marcharon en el Alto de Pike y abrieron una pequeña brecha en el descenso. Vingegaard, que ya vestía el maillot rojo, mantuvo una renta de unos diez segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), ventaja que se consolidó al neutralizar la etapa en los últimos tres kilómetros. El danés amplía así su margen al frente de la clasificación en una jornada marcada más por la tensión fuera de la carretera.