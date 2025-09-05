Jordi Cortés, entrenador del Lleida: “La temporada será durísima. A la afición le pido que esté con el equipo”

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, dijo ayer que espera “con ganas” el debut en la Liga, mañana en el campo del Can Vidalet (18.00), se mostró satisfecho de la plantilla con la que cuenta, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha formado y, aunque se mostró convencido de que “seremos competitivos contra todos los rivales”, advirtió de que “la temporada será durísima”. Por ello pidió a la afición “que no deje de estar con el equipo, porque habrá momentos complicados en los que necesitaremos su ayuda”.

Sobre el debut señaló que “empezar fuera de casa me gusta, es positivo y buscaremos un resultado favorable”. Del Can Vidalet dijo que “es un recién ascendido y será un rival complicado, tiene jugadores con talento y creo que podemos tener un resultado positivo”.

Sobre la pretemporada valoró que “hemos perdido partidos, pero siempre hemos sido competitivos. He visto una evolución en la plantilla”, recordando que “empezamos de cero” y no dudó de que “al Can Vidalet se lo pondremos difícil”, añadiendo que “tenemos que ser humildes y ser conscientes de que nos toca competir para salvarnos. En enero veremos, pero ahora hay que tener los pies en el suelo. La clave estará en comenzar bien”.

Sobre su primera temporada como primer entrenador, tras varias etapas en el club, dijo que “desde niño soñaba con ser el entrenador. Claro que hubiera preferido serlo en otras circunstancias, pero las crisis también dan oportuniades, como la que tienen ahora estos jugadores”, valoró.

El equipo comienza la temporada con 23 jugadores, 15 mayores de 23 años y 8 de menos de esta edad. Con dos fichas libres, Cortés dijo que “buscamos principalmente un delantero y si puede ser, también un central”. Recordó que “la plantilla se hizo en una semana. Ha sido un trabajo de locos y hay que valorar el contexto que había, por lo que el resultado es excelente con los recursos que teníamos”.

Por otra parte, Lleida, Mollerussa y otros ocho clubes de la categoría han acordado que las aficiones visitantes paguen solo 5 euros en cada partido.