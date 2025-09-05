La Seu Vella de Lleida reúne a 108 boxeadores amateur

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Seu Vella de Lleida acogió el miércoles la segunda quedada de boxeo al aire libre, una iniciativa gratuita y abierta a todos los niveles para fomentar este deporte. Tras el éxito de la primera en el Castell dels Templers, que reunió a 81 participantes, esta nueva cita sumó 108.

La tercera y última quedada del año será a finales de este mes, en otro punto emblemático de la ciudad que se anunciará en los próximos días.