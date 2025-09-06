Cursa de la Diada en Térmens a favor de la lengua catalana

La Cursa de la Diada de Térmens, una de las citas más veteranas y emblemáticas del calendario atlético leridano, celebrará el próximo Onze de Setembre su edición número 39, en la que se reunirán unos 600 participantes entre todas las propuestas de la organización, el ayuntamiento de Térmens y la asociación ACUDIT (Amics de la Cursa de la Diada de Termens). La ya tradicional cita mantiene su vertiente reivindicativa y en esta edición la temátoca de la prueba es la defensa de la lengua catalana, por lo que en las camisetas se mostrará el lema “El català, fes-lo córrer”.

Una novedad de esta edición es que cada uno de los participantes ha elegido su palabra preferida en catalán, que lucirá en su dorsal junto al número y el nombre del atleta, según explicaron ayer los organizadores durante la presentación de la prueba, en un acto al que asistieron el concejal Josep Llobera y los miembros de la organización, Josep Gardeñes y Cris Gardeñes.

La carrera de 10 kilómetros tendrá su salida a las 9.30 y paralelamente a esta prueba saldrán también los participantes del Campeonato de Catalunya de Policías y Bomberos, que alcanza su edición número 20. Como también es habitual, habrá una carrera Ekiden por parejas, en la que cada atleta correrá 5 kilómetros. Previamente, a las 9.00, tendrá lugar la salida de la caminata popular, mientras que a las 10.45 se celebrarán las carreras infantiles. La ceremonia de entrega de premios está prevista a las 11.30.

Según explicaron los organizadores, la caminata contará con la participación de un centenar de personas, mientras que en las diferentes carreras tomarán parte unos 500 atletas. Las carreras infantiles tienen la finalidad de promocionar el atletismo, por lo que no tendrán carácter competitivo.

Otro de los atractivos que tiene la Cursa de la Diada de Térmes es el reto de batir el récord de la prueba que, en ambas categorías, femenina y masculina, se estableció en la edición del pasado año. Así, la mejor marca femenina la ostenta Núria Tilló Prats, que hizo un tiempo de 38:05, mientras que el récord masculino lo estableció Mohamed El Talhaoui, con 29:31.