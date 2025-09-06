El derbi, para el Pons Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Pons Lleida abrió con una goleada su participación en el Torneig Clyton de La Seu d'Urgell, al imponerse por 1-14 al Cadí La Seu, en un derbi desigual entre el equipo del Segrià, de OK Liga, y el urgelense, que ha ascendido a Nacional Catalana. El partido supuso el regreso de Jordi Badia a la pista al pabellón en el que empezó a formarse como jugador. “Ha sido una sensación muy especial volver a la pista en la que he estado más años. Volver a casa me ha hecho ilusión, así como reencontrarme con la gente con la que empecé”, explicó y añadió que “me satisface especialmente que el club de La Seu sigue creciendo, sigue subiendo de categorias y siendo ambicioso. Les deseo toda la suerte para esta temporada”.

El partido, el primero de los cuatro que el Pons Lleida afronta este fin de semana en La Seu, empezó a decantarse muy pronto a favor del equipo de Edu Amat. A los tres minutos ya ganaba 0-3 y al descenso dominaba el marcador 1-7. En la segunda parte anotó siete tantos más, que se repartieron entre Darío Giménez (2), Nico Ojeda (3), Sebas Moncusí (3), Miguélez (2) y, con uno cada uno, Jordi Badia, Fabrizio Ciocale, Sergi Duch y Martí Gabarró. El Pons Lleida se medirá hoy ante el Alpicat, de OK Liga Plata (10.30) y mañana, en la última jornada del torneo, con el Palafrugell (11.00) y el Igualada (18.00).

El entrenador del equipo, Edu Amat, dijo estar “contento por el partido que ha hecho el equipo. Hemos estado muy serios desde el primer minuto y no hemos sufrido la ansiedad que a veces se tiene en partidos contra equipos de categoría inferior. Hemos podido probar muchas cosas”, concluyó.

Por otra parte, el Pons Lleida estará pendiente del encuentro de Lliga Catalana que juegan hoy Maçanet y Calafell (20.00), del que depende si se clasifica para la Final Four de Lleida. Si gana el Calafell está eliminado y si vence el Maçanet dependerá de la diferencia de goles.

Vila-sana y Alpicat, hoy en La Seu en partido de Lliga Catalana

Dentro del Torneig Clyton-Cadí se enfrentarán hoy los dos equipos leridanos de la OK Liga Femenina. Vila-sana y Alpicat se miden en un partido de la Lliga Catalana (19.30). Las del Pla d'Urgell afrontan el partido con numerosas bajas, ya que Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà y Anna Salvat están con España preparando el Europeo de la próxima semana; Sandra Coelho con Portugal y Gime Gómez y Laura Pastor son baja por lesión. Mats Zilken, entrenador del Alpicat, admitía que “tenemos una oportunidad porque ellas tienen muchas bajas, pero es un partido de pretemporada y, aunque queremos ganar, no podemos olvidar que nuestro objetivo es llegar bien a la Liga”. Por su parte, Lluís Rodero lamentó las bajas y señaló que “llevamos pocos días entrenando y nos lo tomamos como una oportunidad para ver a las jóvenes”. El Vila-sana también juega a las 14.00 ante el Girona.