Las KTM baten a los Márquez

KTM confirmó ayer su avance en el inicio del Gran Premio de Catalunya, decimoquinta cita del Mundial, con Brad Binder como referencia en la ‘Practice’, mientras los hermanos Márquez se situaron en la lucha directa por las primeras posiciones. Àlex Márquez (Ducati) firmó un sólido tercer mejor tiempo, a una décima de Pedro Acosta (KTM) y muy cerca de Binder, que marcó un nuevo récord de vuelta rápida en Montmeló con 1:38.141. Marc Márquez (Ducati), líder del campeonato, terminó cuarto, a poco más de dos décimas, manteniéndose en la zona delantera y accediendo directo a la Q2.

En la primera tanda del viernes, Acosta había liderado con 1:38.979, por delante de Johann Zarco (Honda) y del propio Marc Márquez, con Maverick Viñales (Aprilia) en cuarto lugar. En la sesión definitiva, Binder tomó el mando y situó a KTM en cabeza, con el murciano en segunda posición y los Márquez inmediatamente detrás, en un top 10 donde las diferencias fueron mínimas.

La jornada dejó también dificultades para Jorge Martín (Aprilia) y Francesco Bagnaia (Ducati). El madrileño solo pudo ser decimoctavo y deberá pasar por la Q1, mientras que el vigente campeón del mundo terminó vigesimoprimero, sin encontrar ritmo en el trazado barcelonés.

El resto de las plazas delanteras del día fueron para Enea Bastianini (KTM), Franco Morbidelli (Ducati), Luca Marini (Honda), Zarco y el japonés Ai Ogura (Aprilia), con todos los pilotos en menos de medio segundo respecto a Binder.