Lleida y Mollerussa se estrenan en Tercera RFEF con duelos a domicilio

Lleida CF y CFJ Mollerussa afrontan hoy su estreno en Tercera RFEF con partidos a domicilio. El conjunto de la capital del Segrià visita al debutante Can Vidalet (18.00), mientras que el equipo del Pla d’Urgell lo hace al CE Manresa (19.00) (más información en páginas 28 a 31).

El Lleida inicia la competición con Jordi Cortés en el banquillo, que afronta el choque “con ganas” y valoró la plantilla confeccionada en tiempo récord. “Hemos perdido partidos en pretemporada, pero siempre hemos sido competitivos y he visto evolución”, apuntó. Señaló que el objetivo inicial es “competir para salvarnos” y pidió el apoyo de la afición para superar los momentos complicados. Sobre el rival, indicó que el Can Vidalet “es un recién ascendido con jugadores con talento”.

Por su parte, el Mollerussa abre el curso en el Congost ante un Manresa que, según su técnico, Kiku Parcerisas, será “más alegre con balón respecto a la pasada temporada”. El entrenador destacó que la plantilla llega “dinámica y vertical” y que el duelo “se decidirá por detalles”. Pese a reconocer que “siempre hay cosas por mejorar”, valoró la progresión en pretemporada y afirmó que el equipo viaja con la intención de sumar la primera victoria.