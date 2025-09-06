Marc Márquez acaricia el Mundial con otro triunfo al esprint

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El piloto de Cervera Marc Márquez (Ducati) se ha hecho con el triunfo este sábado en la carrera al esprint de MotoGP en el Gran Premio de Catalunya, decimoquinta cita del Mundial de motociclismo, aprovechando la caída a solo cuatro vueltas para el final de su hermano Alex Márquez (Ducati), que había conquistado la 'pole' unas horas antes, con el francés Fabio Quartararo (Yamaha) en la segunda posición.

El ocho veces campeón del mundo ganó su 14ª carrera al esprint de las 15 disputadas, después de que su hermano Alex perdiera el control de la Gresini en la curva 10 cuando ya rozaba el triunfo, a solo cuatro vueltas para el final. Con el triunfo, Marc Márquez aumenta su ventaja en el Mundial hasta los 187 puntos, por lo que podría proclamarse campeón de MotoGP en el próximo Gran Premio, si no concede a su hermano dos o más puntos este domingo.

Tras ese incidente, cuando Alex Márquez se había distanciado más de un segundo de su hermano, Marc dominó la recta final, aunque no sin susto, cuando tuvo que enderezarse sobre su Ducati en 'La Moreneta' de la última vuelta.

Frente al drama del pequeño de los Márquez, que estaba dominando el sábado tras lograr la 'pole', la alegría del ocho veces campeón del mundo, que ya suma 467 puntos, por los 280 de su hermano. Además, el Ducati Corse ya es campeón del Mundial de Constructores por sexta temporada consecutiva.

La caída de Alex Márquez benefició también a un Quartararo muy agresivo y que tuvo sus más y sus menos en el inicio de la carrera con el propio Marc Márquez y con un Pedro Acosta (KTM) que rozó el podio y terminó cuarto. El tercer cajón del podio lo ocupó el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati).

El piloto de Mazarrón lideró a las tres KTM consecutivas, ya que el italiano Enea Bastianini y el sudafricano Brad Binder fueron quinto y sexto, respectivamente. Hubo muchos intercambios de posiciones y muchos adelantamientos en esa frenada tras la gran recta de meta, aunque fue la curva 10 una de las claves.

Antes de la caída de Alex Márquez, que pone en bandeja el título a su hermano, ya se fueron al suelo el italiano Franco Morbidelli (Ducati) y el vigente campeón Jorge Martín (Aprilia), empujado por el piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. En una acción muy parecida al error del español Fermín Aldeguer (Ducati), que también se llevó por delante a Marco Bezzecchi (Aprilia).

Alex Márquez es el piloto con más ritmo del fin de semana, y lo demostró horas antes de la carrera al esprint adjudicándose sobre su hermano la 'pole'. Y el de Cervera lo hizo con récord, al marcar la vuelta más rápida jamás dada en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante la Q2, con un 1:37.536, para partir desde esa primera plaza por primera vez este año.

Este crono mejoró los realizados por Quartararo y Marc Márquez, que no está tan cómodo como en otros GP. Morbidelli lideró la segunda fila, por delante de Acosta y Di Giannantonio, mientras que el italiano Pecco Bagnaia (Ducati) solo pudo ser 21º, en su peor clasificación desde el GP de Portugal 2022 -cuando sufrió una caída en una calificación en mojado-.

En Moto2, el español Dani Holgado (Kalex) fue el 'poleman' en el Circuit por primera vez en esta temporada con un registro de 1:41.549, superando solo por 80 milésimas a Jake Dixon (Boscoscuro) y con Collin Veijer (Kalex) completando la primera línea de parrilla.

Tras ellos, estará Albert Arenas (Kalex), tras pasar por la Q1, y Dani Muñoz (Kalex) cerrará la segunda fila, y Aron Canet (Kalex) partirá noveno. Fuera deL 'top 10' estarán los favoritos. El líder del Mundial, Manu González (Kalex), fue 12º, por detrás del también español Alonso López (Boscoscuro). Más atrás, Izan Guevara (Boscoscuro) saldrá 14º e Iván Ortolá (Boscoscuro), 17º.

Finalmente, en Moto3, el español David Almansa logró su primera 'pole position' del año y también le dio su primera 'pole' a Honda, al firmar el mejor tiempo en la Q2 con un 1:46.877. Este crono le permitió superar por dos décimas al australiano Joel Kelso (KTM) y el español Ángel Piqueras (KTM) cerró el 'top 3' desde la Q1.

El líder del Mundial, José Antonio Rueda (KTM), que deberá cumplir con una 'long lap' en la carrera de este domingo, encabezará la tercera fila tras clasificarse séptimo. Por delante, los también españoles David Muñoz (KTM) y Adrián Fernández (Honda) estarán en la segunda fila, mientras que el 'top 10' lo cerrará el 'rookie' Máximo Quiles (KTM).