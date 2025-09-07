Derrota inicial

Publicado por ÀLEX GARGALLO Creado: Actualizado:

❘ ESPLUGUES DE LLOBREGAT ❘ El Lleida cayó en su primer partido oficial de la temporada pero, pese al resultado, ver de nuevo la camiseta —este año de la mano de Meyba— y escuchar otra vez a su afición cantar ya supuso una gran victoria. La continuidad del club y el hecho de evitar su desaparición fue la mejor noticia el pasado mes de julio, cuando se anunció que, pese al descenso administrativo, podría inscribirse y competir en Tercera RFEF. Una temporada marcada por el trasfondo extradeportivo, con el concurso de acreedores en marcha, que sitúa la gestión institucional en primer plano y relega lo deportivo a un segundo.

Que las miradas estén puestas en lo que dictamine el administrador concursal no significa que la afición no celebre el regreso de su equipo sobre el césped. El debut se producía en un escenario totalmente nuevo: el municipal El Molí de Can Vidalet, equipo ascendido tras ganar el play off de Lliga Elit. Pese al descenso y a encontrarse en la quinta categoría del fútbol español, la afición del Lleida respondió de maravilla, ocupando gran parte del sector visitante de la grada.

El cariño del público lo sintió el equipo dirigido por Jordi Cortés, que dispuso de dos ocasiones clarísimas antes de los diez minutos, ambas firmadas por Jorge Revert. El dorsal 7 de los leridanos avisó primero con un disparo desviado tras una gran internada de Alegre y, poco después, dentro del área pequeña, remató un balón que había salvado Totti, topándose con el pecho del portero local. Un inicio inmejorable para los de la Terraferma, que salieron con una marcha más que sus rivales.

A medida que avanzaba el partido, los de Esplugues demostraron las razones de su ascenso. De las botas de Finot llegó el primer aviso con un disparo con la zurda a los veinte minutos. Y quien avisa no es traidor: en una jugada aislada e individual, el propio Finot condujo, trazó una diagonal y batió a Satoca con un disparo seco y duro al palo corto. El Lleida intentó reaccionar y Putxi buscó sorprender con un córner olímpico que entre la mano del portero y el larguero evitaron que acabara en la portería arlequinada.

Tras el paso por los vestuarios fueron los locales quienes buscaron con más insistencia la meta de Satoca. En el 51’, el Can Vidalet pudo ampliar distancias, pero Bru envió un balón al palo. Desde entonces el fútbol se apagó: pérdidas de tiempo, imprecisiones y cambios frenaron por completo el ritmo del partido. Con ansiedad por empatar, los de Cortés se quedaron con diez por la expulsión de Rusi a cinco minutos del final, tras ver la segunda tarjeta amarilla por unas manos. En el tiempo añadido, los locales también se quedaron con uno menos, por la expulsión de Owono en una trifulca con Sempé.

Jordi Cortés: “Este año toca picar piedra y aprender de los errores”

El entrenador del Lleida CF, Jordi Cortés, valoró la derrota en el debut en Tercera RFEF señalando que el partido podría haber cambiado con las ocasiones iniciales: “En el minuto 10 pudo ser un 0-1 y el guion habría sido distinto. Teníamos que haber aprovechado esos primeros minutos en los que ellos tenían los nervios del estreno”, afirmó.

Pese al tropiezo, Cortés agradeció el apoyo de la afición desplazada y se mostró optimista de cara al futuro: “Es un año de purgatorio, de ir a campos complicados y de picar piedra. Los jugadores tienen potencial y margen de mejora. Tenemos que aprender rápido, sumar puntos y reforzarnos arriba, que es una asignatura pendiente”.